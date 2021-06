Das Unternehmen Mars hat weit mehr als nur einen Schokoriegel in seinem Sortiment. Welche bekannten Marken und Produkte gehören zu Mars?? Mars zählt zu den größten Unternehmen der Welt ? Der Konzern ist noch heute in Familienhand ? Mehr als 50 Marken gehören zu MarsMars unter den Top 10Die Erfolgsgeschichte von einem der größten Konzerne der Welt begann 1911 in der US-Stadt Tacoma. Der Firmengründer Frank C. Mars bereitete dort seinen ersten Schokoriegel zu und begründete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...