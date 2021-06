Angebotserstellung, Vertragsaushandlung, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme rechtzeitig für die sommerliche Hochsaison abgeschlossen

Mitsubishi Power Aero LLC, ein führender Anbieter globaler Elektroenergielösungen, und Mitsubishi Power de Mexico, jeweils Tochtergesellschaften von Mitsubishi Power Americas, Inc., brachten einen beschleunigten Komplettvertrag für die Installation und Inbetriebnahme von fünf 30-Megawatt-FT8 MOBILEPAC von Flugtriebwerken abgeleiteten Gasturbinen mit dualem Kraftstoffsystem für CFEnergia SA de CV (CFEN), eine Tochtergesellschaft der mexikanischen Federal Electricity Commission (CFE), zum Abschluss. Das in Mexicali, Baja California, angesiedelte Projekt liefert unverzichtbaren Strom gerade rechtzeitig für die Hauptsaison. Eine sechste Gasturbine soll zu einem späteren Zeitpunkt hinzukommen, um die Kapazität zu erweitern und die Nachfrage im nächsten Sommer zu decken.

Mitsubishi Power Aero ist seinen Kunden mit ausgedehnter Erfahrung dabei behilflich, ihre dringendsten Stromerzeugungsanforderungen zu erfüllen, und stellt dazu mobile Generatorausrüstung und hausinterne EPC-Expertise bereit. Die FT8 MOBILEPAC-Gasturbinen sind ideal für die schnelle Aufstellung geeignet, um den Strombedarf im Notfall zu decken. Mit der von den Turbinen erzeugten zusätzlichen Elektrizität können die Menschen und Unternehmen in Mexicali ganz beruhigt sein, dass die Energieversorgung sichergestellt ist. Darüber hinaus strebt Mexiko auch die Integration zeitweiliger erneuerbarer Energiequellen an, und diese Gasturbinen werden eine wichtige Rolle bei einer flexiblen, zuverlässigen und mobilen Energieversorgung spielen, um die Zuverlässigkeit und Widerstandsfähigkeit des Stromnetzes zu verbessern.

"Auch wenn Mexicali über ausreichende Kapazitäten verfügt, um den Strombedarf der Region in den meisten Jahreszeiten zu decken, besteht in der Hauptsaison eine Stromknappheit, unter der all diejenigen, die von einer beständigen Stromversorgung abhängig sind, zu leiden haben", erklärte Harsh Shah, Vice President of Sales and Business Development bei Mitsubishi Power Aero. "Die von Mitsubishi Power Aero installierten mobilen Stromerzeugungsanlagen werden die Sicherheit, Zuverlässigkeit, Qualität und Kontinuität im Baja Electric System sicherstellen. Die zuverlässige Schwarzstartfähigkeit der MOBILEPAC-Einheiten bietet das ultimative Sicherheitsnetz für Elektrizität nach Bedarf, sobald diese benötigt wird."

Raul Pereda, President und CEO von Mitsubishi Power Aero, vermerkte: "Wir freuen uns sehr, dass wir in der Lage waren, die kritische Stromversorgung für CFEnergia innerhalb eines so knappen Zeitplanes sicherzustellen. Die FT8 MOBILEPAC-Turbinen sind wichtige Anlagen für Mexiko. Mit kompaktem Platzbedarf, minimaler Standortvorbereitung und ohne permanentes Fundament können die Turbinen von CFE nach Bedarf an einen anderen Standort gebracht werden. Mit den zusätzlichen MOBILEPAC-Einheiten betreibt CFE jetzt eine der größten FT8-Flotten der Welt. Ausschlaggebend für diese Expansion waren die zuverlässige Betriebsleistung und der starke Aftermarket-Service und Support von Mitsubishi Power Aero. Wir liefern Strom dorthin, wo die Welt ihn am dringendsten braucht."

Über Mitsubishi Power Aero LLC

Mitsubishi Power Aero LLC mit Sitz in Glastonbury, Connecticut, USA, ist ein führender Anbieter von Lösungen für schnelle Stromversorgung nach Bedarf für globale Stromerzeuger und industrielle und O&G-Kunden. Wir bieten flexible und anpassbare Produkte und Dienstleistungen, darunter von Flugzeugtriebwerken abgeleitete Gasturbinenpakete, die 30 bis 140 MW erzeugen, sowie maßgeschneiderte und reaktionsfähige Aftermarket-Services, einsatzbereite EPC-Expertise und Akkuspeicherung. Mit zunehmender Nachfrage nach Elektrizität und der Anbindung erneuerbarer Stromquellen an das Versorgungsnetz wird Mitsubishi Power Aero weiterhin eine bedeutende Rolle bei der Sicherstellung der Stromversorgung für Kunden rund um die Welt spielen. Mitsubishi Power Aero gehört zur Unternehmensgruppe von Mitsubishi Power Americas, Inc. Nehmen Sie mit uns Verbindung auf unter aero.power.mhi.com und LinkedIn.

