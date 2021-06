EQS Group-News: Mobimo Holding AG / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

Mobimo Holding AG: Mobimo publiziert Nachhaltigkeitsbericht 2020



04.06.2021 / 07:00



Mobimo publiziert Nachhaltigkeitsbericht 2020 Luzern, 4. Juni 2021 - Als langfristig ausgerichtetes Unternehmen lässt Mobimo seit vielen Jahren Nachhaltigkeitskriterien in ihre Geschäftstätigkeit einfliessen. Mit dem Nachhaltigkeitsbericht 2020 berichtet Mobimo bereits zum zehnten Mal in Folge über ihre Nachhaltigkeitsleistung rund um die Dimensionen Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG). Sie folgt dabei dem Reporting Framework von GRI (Global Reporting Initiative). Umwelt

Mobimo achtet bei ihrer gesamten Geschäftstätigkeit auf einen schonenden Umgang mit den Ressourcen, insbesondere mit dem zur Verfügung stehenden Land. Die Erhöhung der Energieeffizienz, die Senkung von umweltbelastenden Emissionen sowie der Einsatz erneuerbarer Energien sind die Schwerpunkte der Strategie. Mobimo investiert jährlich rund CHF 40 Mio. in Gebäudesanierungen. Bereits knapp ein Drittel des Marktwerts des Portfolios besteht aus mit Nachhaltigkeitslabeln zertifizierten Immobilien (siehe Seite 24). Gesellschaft

Mobimo agiert als verlässliche Vermieterin bzw. Verkäuferin, professionelle Geschäftspartnerin und als attraktive Arbeitgeberin. Der Beitrag von Mobimo an die Gesellschaft beinhaltet die Realisierung und Bewirtschaftung von hochwertigen Wohn-, Arbeits- und Lebensräumen ebenso wie die Förderung der Entwicklung der Mitarbeitenden oder die Investitionen in das Kunstprogramm Mobimo & Art. Im Berichtsjahr war der Austausch mit den von den behördlichen Coronamassnahmen betroffenen Geschäftsmieterinnen und -mietern aus den Branchen Gastronomie, Hotel und Detailhandel besonders intensiv. Mobimo definierte situationsgerechte Unterstützungsmassnahmen im Umfang von CHF 6,5 Mio. Eine Aussage des Präsidenten der Vereinigung der Mieter des Quartier du Flon stellt dem Unternehmen diesbezüglich ein gutes Zeugnis aus (siehe Seite 30). Unternehmensführung

Eine auf nachhaltige Wertschöpfung ausgerichtete Führung des Unternehmens ist die Leitlinie für alle Entscheide von Mobimo. Ein umfassendes Risikomanagement trägt ebenso dazu bei wie eine hohe Prozessqualität, eine Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Fragen zur Compliance oder das Thema Diversität. Seit der Generalversammlung 2021 ist das Geschlechterverhältnis im Verwaltungsrat mit drei Frauen und drei Männern ausgewogen. Im Berichtsjahr hat Mobimo die im Verhaltenskodex definierten Grundsätze, anhand derer die Geschäftstätigkeit ausgeübt wird, noch stärker auf Verantwortungsbewusstsein, Integrität und Ethik ausgerichtet. ›› Den vollständigen Nachhaltigkeitsbericht 2020 finden Sie auf:

Über Mobimo: Mit einem breit diversifizierten Immobilienportfolio im Gesamtwert von knapp CHF 3,4 Mrd. gehört die Mobimo Holding AG zu den führenden Immobiliengesellschaften der Schweiz. Ihr Portfolio besteht aus Wohn- und Geschäftsliegenschaften sowie aus Entwicklungsobjekten für das eigene Anlageportfolio und für Dritte an erstklassigen Standorten in der Deutsch- und der Westschweiz. Eine ausgewogene Nutzung sowie eine sorgfältige Bewirtschaftung zeichnen die Gebäude aus. Mit ihren Entwicklungsprojekten stärkt Mobimo ihre Ertragsbasis und die Werthaltigkeit ihres Portfolios zusätzlich. Das Unternehmen schafft im Rahmen seiner Entwicklungsdienstleistungen auch Investitionsmöglichkeiten für Dritte. Mobimo beschäftigt rund 170 Mitarbeitende. www.mobimo.ch

