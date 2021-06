DGAP-News: AUTO1 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

AUTO1 Group SE begrüßt Aufnahme in deutschen MDAX-Index



04.06.2021 / 07:30

AUTO1 Group begrüßt Aufnahme in deutschen MDAX-Index



Berlin, 4. Juni 2021 - Die AUTO1 Group, Europas führende Online-Plattform für den Kauf und Verkauf von Gebrauchtwagen, hat heute die Aufnahme ihrer Aktien in den Mid-Cap Index MDAX begrüßt. Die Aufnahme der AUTO1 Group im Rahmen der Fast-Entry-Regelung wurde durch die Deutsche Börse nach Abschluss der jüngsten Index-Überprüfung bekannt gegeben und wird zum 21. Juni 2021 wirksam.



Der MDAX enthält die 60 größten Unternehmen nach den 30 Mitglieder des DAX-Indexes, gemessen an der Marktkapitalisierung des Streubesitzes und des Börsenumsatzes. Mit der Aufnahme in den MDAX gehört die AUTO1 Group nun zu den wichtigsten und meistbeachteten Aktien im deutschen Markt.



Christian Bertermann, CEO und Mitgründer der AUTO1 Group: "Die Aufnahme in den renommierten MDAX nur vier Monate nach unserem erfolgreichen Börsengang ist ein Beleg für die Attraktivität unserer Aktie und damit auch unseres einzigartigen Geschäftsmodells. Wir begrüßen die erhöhte Sichtbarkeit, die die Mitgliedschaft im MDAX für uns mit sich bringen wird. Wir sind gerade erst gestartet mit unserer Mission, den Gebrauchtwagenmarkt in Europa zu digitalisieren. Die heutige Nachricht ist ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg."



Die Aktien der AUTO1 Group werden im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Handelssymbol AG1 und der ISIN DE000A2LQ884 gehandelt.



Über AUTO1 Group

Die 2012 gegründete AUTO1 Group ist ein Multimarken-Technologieunternehmen, das die beste Vorgehensweise entwickelt, Autos online zu kaufen und zu verkaufen. Seine lokalen europäischen Marken wie wirkaufendeinauto.de bieten Privatkunden den schnellsten und einfachsten Weg an, ihr Auto zu verkaufen. Seine Händlermarke AUTO1.com ist Europas größte Großhandelsplattform für professionelle Autohändler. Mit ihrer Einzelhandelsmarke Autohero nutzt die AUTO1 Group ihre Technologie, Größe und operative Exzellenz, um das beste Kundenerlebnis für den Online-Autokauf zu entwickeln. Die AUTO1 Group ist in über 30 Ländern aktiv und erzielte 2020 einen Umsatz von 2,8 Mrd. Euro.



