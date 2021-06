Der Freitag ist für den Goldpreis ein Tag mit besonderer Wirkungskraft. An dem Tag hat Gold sich historisch betrachtet am stärksten entwickelt. Diesen Effekt kann man auch systematisch mit einer ultrakurzfristigen Strategie ausnutzen. Was genau es damit auf sich hat, und mit welchem Produkt ich dies nutzen möchte, zeige ich in diesem Video: Zum Video -- BULLISH | Was sieht gut aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...