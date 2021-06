Der Bürokommunikationsdienst legte gestern nach Handelsschluss an den US-Börsen die Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres vor. Das ERgebnis: SLACK hat das Ergebnis je Aktie im abgelaufenen Quartal auf minus 0,08 $ verschlechtert. Experten hatten zuvor einen Verlust je Aktie in Höhe von 0,003 $ prognostiziert, nachdem das Minus je Aktie im Vorjahreszeitraum noch bei 0,020 $ gelegen hatte. Beim Umsatz meldete der Bürokommunikationsdienst für den Berichtszeitraum dafür einen Wert von 273,4 Mio. $, nachdem ein Jahr zuvor ein Umsatz in Höhe von 201,7 Mio. $ erzielt worden war. Damit übertraf man die Prognosen der Experten, die sich auf 267,1 Mio. $ Umsatz im abgelaufenen Jahresviertel beliefen.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

SLACK TECHNOLOGIES-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de