Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder "Ynvisible") (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) gibt erfreut bekannt, dass Alex Langer mit Wirkung vom 3. Juni 2021 zum neuen unabhängigen Mitglied des Board of Directors ernannt worden ist.

Zeitgleich mit der Ernennung von Alex Langer wird unser derzeitiges Mitglied Duarte Mineiro aus dem Board ausscheiden. Nach diesem Wechsel besteht das Board of Directors von Ynvisible aus sechs Mitgliedern, vier davon unabhängig.

"Ich freue mich sehr, Alex Langer bei Ynvisible Interactive begrüßen zu dürfen. Seine breites Wissen und seine umfangreiche Erfahrung im Bereich Eigenkapitalfinanzierung werden für Ynvisible Interactive von großem Wert sein", erklärte Ramin Heydarpour, Chairman des Board of Directors von Ynvisible. "Alex Langer hat sich im Lauf seiner gesamten Karriere als kompetente Führungskraft erwiesen und ausgedehnte Erfahrung in den Kapitalmärkten gesammelt. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit, und es ist uns eine große Ehre, einen so talentierten Fachmann für uns zu gewinnen."

Heydarpour ergänzte: "Darüber hinaus möchte ich Duarte Mineiro meinen herzlichen Dank für seine Zeit im Verwaltungsrat und für sein langjähriges Engagement für Ynvisible Interactive aussprechen. Er war ein wichtiges Board-Mitglied und hat strategische Beiträge zum Thema Kapitalmärkte geleistet und tiefgreifendes Fachwissen in Sachen Geschäftsmanagement eingebracht. Seine Erfahrung und sein Wissen werden uns sehr fehlen und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft."

"Ich freue mich auf meine Tätigkeit im Board von Ynvisible Interactive", sagte Alex Langer. "Ich freue mich darauf, an den Strategien des Unternehmens im Verlauf seiner weiteren Ausdehnung mitzuwirken. Ich bin davon überzeugt, dass Ynvisible Interactive auf einem soliden Fundament steht und über das notwendige Talent verfügt, um seine beschleunigten Wachstumsziele zu erreichen."

Über Alex Langer

Alex Langer ist ein erfolgreicher Börsenspezialist mit mehr als achtzehn Jahren Erfahrung in allen Aspekten der Eigenkapitalfinanzierung. Er war vier Jahre lang als Investmentberater bei Canaccord Genuity tätig, wo er an der Finanzierung von mehr als 100 börsennotierten und Privatunternehmen in diversen Sektoren beteiligt war, darunter Technologie, Bergbau, Gesundheitswesen, Forstwirtschaft und grüne Technologie. Zuletzt war er Mitbegründer und Vice President von Prime Mining (TSXV) und Millennial Lithium (TSXV), wo er jeweils für die Kapitalmärkte zuständig war. Derzeit ist er CEO, President und Director von Sierra Madre Gold and Silver (TSXV) sowie unternehmensgründender Director von Reyna Silver Corp. (TSXV).

Über Ynvisible Interactive Inc.

Ynvisible strebt eine Führungsrolle im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik an. Angesichts der Vorteile hinsichtlich Kosten und Stromverbrauch gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ("IoT") und intelligenter Objekte. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Graphiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

Ramin Heydarpour, Chairman of the Board, Ynvisible Interactive Inc.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Statuen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete" Aussagen gedeutet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potentiell" und ähnliche Ausdrücke kenntlich gemacht werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten", "könnten" oder "sollten". Obwohl Ynvisible Interactive Inc. davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf begründeten Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Ynvisible Interactive Inc. zum Zeitpunkt der Äußerung der Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ynvisible Interactive Inc. keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210603006164/de/

Contacts:

Investorbeziehungen

Elyssia Patterson

+1 778-683-4324

ir@ynvisible.com