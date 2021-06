Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX kaum bewegt erwartetDer DAX dürfte sich am Freitag zunächst nur wenig bewegen. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren einen Start bei 15.634 Punkten - das entspricht nahezu seinem Vortagesschluss. Die Anleger dürften vor dem offiziellen US-Arbeitsmarktbericht, der am Nachmittag vorgelegt wird, zurückhaltend bleiben.2. Börsen in Fernost ...

