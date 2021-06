Die Aktien von JD.com, einem chinesischen Internetunternehmen, das die Online-Handelsplattform JD.com betreibt, befinden sich seit dem Doppelboden im Bereich von 66,50 Dollar in einem übergeordneten Aufwärtstrend und aktuell in einer Abwärtskorrektur. Diese könnte aber bereits beendet sein und die Titel vor einem neuen Anstieg stehen. Im Fokus steht dabei der 10er-EMA. Die Aktien von JD.com konnten den 10er-EMA am 20. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...