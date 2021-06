FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Abstufung mit deutlicher Kurszielsenkung hat die Papiere von Hochtief am Freitag belastet. Sie rutschten gleich nach dem Start des Xetra-Handels um mehr als zwei Prozent ab auf ein Tief seit November. Seit ihrem im Januar erreichten Jahreshoch von 88,55 Euro ging es für die im MDax notierten Papiere in den Monaten danach immer weiter abwärts.

Analyst Antonio Rodriguez Vicens von der Investmentbank Oddo BHF wird skeptischer für die Titel des Baukonzerns. Die Perspektiven im wichtigen US-Markt seien zwar gut, doch nach zwei Jahren bedeutender Verluste durch die australische Tochter Cimic sei die Bilanz in Mitleidenschaft gezogen. Dies zehre an den Rückflüssen an die Aktionäre und so reiche die Rendite nicht mehr, um die Aktien weiter positiv zu beurteilen, schrieb er in einer am Freitag vorliegenden Studie./ajx/jha/