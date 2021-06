Dresden (ots) - Sven Thieme ist Gründer der Competent Investment (https://www.competent-investment-management.com/) aus Dresden. Er und sein Team beschäftigen sich mit der Finanzplanung von berufstätigen Bürgern. Es gibt viele gute Gründe, um Geld zu sparen: Sei es, um finanziell flexibler und entspannter zu sein oder um für das Alter vorzusorgen oder die Ausbildung bzw. weiterführende Studiengänge der Kinder zu finanzieren. Die Aufzählung ließe sich noch lange fortsetzen. Der Finanzmarkt-Experte Sven Thieme kann mit seinem Team in Dresden über 15 Jahre Erfahrung mit Geldanlagen vorweisen und er weiß, der erste Schritt ist die Analyse der eigenen Finanzen. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass zunächst Ausgaben und Einnahmen klar definiert werden, je nach Risikoprofil des Sparers kann man erst im nächsten Schritt nach den geeigneten Sparmöglichkeiten suchen", kommentiert Sven Thieme, Geschäftsführer von Competent Investment.Experten errechnen den HaushaltsetatSich einen Überblick über die persönlichen Finanzen zu verschaffen ist der erste Schritt, um erfolgreich zu sparen. Zunächst werden dazu die monatlichen Einnahmen und Ausgaben ermittelt. Dazu nutzen die Finanzexperten von Competent Investment Haushaltsrechner. Die Ausgaben werden in fixe und variable Kosten getrennt. Zu den fixen Kosten gehören Miete, Nebenkosten wie Strom und Gas, aber auch Versicherungen und Abonnements. Die Strom- und Gasrechnung machen bei dem einen den großen Teil der monatlichen Fixkosten aus, beim anderen sind es die Versicherungskosten. Auch mit der Kündigung von ungenutzten oder überteuerten Abonnements lässt sich eine Menge Geld sparen. Große Einsparpotenziale finden sich auch bei den flexiblen Kosten, dazu zählen Lebensmittel, Fahrtkosten und Freizeitangebote. Trägt man diese Ausgaben auf Papier, wird einem schonungslos vor Augen geführt, dass häufig viel Geld für unnötige Kleinigkeiten ausgegeben wird. Grafische Darstellungen verdeutlichen diese Geldausgaben noch. Mit dem Fachwissen der Finanzexperten werden viele kleine Stellschrauben aufgezeigt, durch die man dauerhaft Geld einsparen kann.Competent Investment ist jedoch kein Tarifrechner, der Preise vergleicht oder gar einen Wechsel des Energieversorgers vorschlägt, sondern die Dresdner Finanzexperten informieren über die private Altersvorsorge. Das gleiche gilt auch für Telefon-, Versicherungs-, oder Kreditanbieter.Altersarmut frühzeitig vorbeugenUm seine Sparziele zu erreichen, sollte man neben dem richtigen Haushalten auch Ordnung in eventuell vorhandene Schulden bringen. Kredite sollte übersichtlich dargestellt werden. Es eignet sich eine Übersicht, in die laufende Kredite mit der Gesamthöhe, der monatlichen Rate und der Laufzeit eingepflegt werden. Mit der Kreditübersicht wird ein Tilgungsplan und eine grafische Übersicht mit Restschuld und monatlicher Rate erstellt. Auch ein Bonitätscheck oder eine Darlehensanfrage lässt sich bei Competent Investment durchführen. Ein Finanzierungsrechner erleichtert die Planung von größeren Anschaffungen.Um seine Einnahmen und Ausgaben konsequent zu analysieren, ist zwar etwas Disziplin erforderlich, aber schnell zeigen sich erste Erfolge. Der Finanzfachmann Sven Thieme empfiehlt bereits frühzeitig den bewussten Umgang mit Geld. Sein Team hilft Berufstätigen seit vielen Jahren jeden Monat Geld für das Alter zu sparen. "Mit den eingesparten Beträgen lässt sich das vorab definierte Sparziel erreichen, ohne den eigenen Lebensstil zu sehr einzuschränken", sagt Sven Thieme abschließend.Pressekontakt:COMPETENT INVESTMENT MANAGEMENT GmbHCharlotte-Bühler-Straße 701099 Dresden03523 53160info@competent-investment.comhttps://www.competent-investment-management.deOriginal-Content von: Competent Investment Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135465/4932310