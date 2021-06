Die Wiener Börse dürfte am Freitag mit negativen Vorzeichen in die Sitzung starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund dreißig Minuten vor Handelsbeginn ein Minus von 0,59 Prozent. Schwache Vorgaben kommen auch aus den USA - dort hatten am Vortag erfreuliche Wirtschaftsdaten die Inflations- und Zinssorgen der Anleger befeuert. "Die Entwicklung am Aktienmarkt bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...