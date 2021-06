Dabei handelt es sich um einen langjährigen Kunden und Partner, so die Steirer heute. Acuity Brands übernehme das Digital Systems-Geschäft in den USA, Kanada und Mexiko mit rund 1.100 Mitarbeitern. Der Abschluss wird für den Sommer erwartet, zum Kaufpreis gab es keine Angaben, so ams. Im Schweizer Handel kann die ams-Aktie zeitweise um 2,29 Prozent auf 18,78 Franken klettern. (Schluss) stf/gru(APA)

