Doch wir tun uns schwer: Nach über 100 % Kursgewinn neu zu investieren, ist eine Herausforderung, doch auch die deutsche Autoszene zeigt, was möglich ist. Nachzusteigen war vor 3 Wochen noch sehr mutig, aber richtig. Es bleibt dabei: Die Topkurse von 2016 sind der nächste Orientierungspunkt. Der US-Autokonzern stellte gestern für das erste Halbjahr ein deutlich besseres Vorsteuerergebnis in Aussicht als bisher erwartet. Man habe die Halbleiterknappheit bisher gut managen können. Zudem habe man Maßnahmen ergriffen, um die Auslieferungen in den USA und Kanada erhöhen zu können, um der starken Kundennachfrage gerecht zu werden. Solche Meldungen sind derzeit aus der Autobranche kaum zu hören, gerade und vor allem wegen der Lieferprobleme im Chipbereich. Entsprechend wurde die Aktie gestern an der Wall Street gefeiert; der Kurs legte gut 6 % zu. Gelingt es dem Kurs, nachhaltig den Widerstand bei rund 63,50 $ zu überwinden, wäre das ein glasklares Kaufsignal. Zudem ist die Aktie mit KGV 9 per 2022 spottbillig.



