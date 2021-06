Der E-Bike-Guide: Facts & News

Eine neue Generation Fahrräder hat in den letzten Jahren die Stadt und das Land erobert und gehört heute zum Alltagsbild - E-Bikes sind fortschrittliche Fortbewegungsmittel für moderne Menschen.

Diesem Trend schließen sich immer mehr Hersteller an. Das reicht von den traditionellen Fahrradherstellern, die ihre Sortimente um E-Bikes erweitert haben, über Newcomer, die mit neuer Technik und neuem Design punkten, bis hin zu den großen Auto- und Motorradherstellern.

Diese E-Bike-Typen gibt es

E-Bikes unterscheiden sich in ihrer Bauart, ihrer Ausstattung und ihrem Antrieb und sprechen verschiedene Zielgruppen an. Legt man eher kurze Entfernungen in der Stadt zurück, ist man Pendler, Genussradler, plant man lange Radtouren oder will man sich auf ein Offroad-Abenteuer begeben -für jeden gibt es das passende Gefährt. Dieses Jahr voll im Trend liegen minimalistische Urban-E-Bikes, vollausgestattete E-SUV-Bikes und Gravel-E-Rennräder. Das Angebot an E-Bikes und E-Bike-Typen ist so vielseitig wie nie zuvor.

City E-Bike: komfortabel durch die Stadt

Ein City E-Bike eignet sich für alle kürzeren Wege wie die Fahrt zur Arbeit, zur Schule oder in die Stadt. Es zeichnet sich durch einen bequemen Sattel, eine gute Federung und eine komfortable Ausstattung aus. Das straßentaugliche Bike verfügt über Schutzbleche, eine Beleuchtung, einen Ständer und eine herausnehmbare Batterie. Die aufrechte Sitzposition auf dem City-Bike eignet sich gut für E-Bike-Einsteiger.

Stilvolles City E-Bike Rush, Bildquelle: Harley-Davidson

Urban E-Bike: Design für den Alltag

Diese E-Bikes überzeugen nicht nur durch ihre Technik, sondern durch ihr besonderes Design. Das abgespeckte Cityrad im minimalistischen Design spricht vor allem designorientierte Fahrer an, die durch dieses stylishe E-Bike ihr Lebensgefühl ausdrücken. Es kommt vor allem im städtischen Umfeld zum Einsatz und ist ergonomisch und bequem. Die kleineren Akkus sind meistens formschön im Rahmen integriert.

Das Urban E-Bike S3 von VanMoof bringt Design für den Alltag, Bildquelle: VanMoof

E-Mountainbike: für jedes Gelände

Das E-Mountainbike eignet sich für Waldwege und Trails. Dazu ist es mit breiten Reifen und einer speziellen Federung ausgestattet. Steinige Wege und steile Berge sind mit dem leistungsstarken Motor kein Problem. Unterschieden wird bei Mountainbikes nochmals zwischen dem Fully, dem vollgefederten Bike, und dem Hardtail, bei dem nur das Vorderrad gefedert ist.

E-Mountainbike Uproc6 9.50 von Flyer, Bildquelle: Flyer

E-Trekkingbike: der Allrounder

Das Trekking-E-Bike ist eine Mischung aus einem E-Mountainbike und einem City E-Bike. Der Rahmen ist stabil und länger gezogen als beim City-Bike, die Sitzposition gestreckter. Durch seine technische Ausstattung eignet es sich für längere Touren: lange Akkudauer, gute Lichtanlage, leistungsstarker Motor und Batterieanzeige.

E-Trekkingbike von Ducati, Bildquelle: Ducati

E-Rennrad: sportlicher Begleiter

Wer gerne lange sportliche Radtouren auf befestigten Straßen unternimmt, trifft mit dem E-Rennrad die richtige Wahl. Der Motor unterstützt die Muskelkraft und verhilft dem gut trainierten Fahrer zu einer dynamischen Fahrweise. Die Motorkraft unterstützt beim Anfahren, beim Beschleunigen sowie beim Halten der Geschwindigkeit.

Den vollständigen Artikel lesen ...