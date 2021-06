DJ Vivendi und Pershing Square bestätigen Gespräche über UMG-Anteil

Von Olivia Bugault

PARIS (Dow Jones)--Das französische Medienkonglomerat Vivendi hat Gespräche mit Pershing Square Tontine Holdings Ltd. über den Verkauf eines Anteils von 10 Prozent an der Tochtergesellschaft Universal Music Group (UMG) bestätigt. Ein Verkauf würde das weltgrößte Musiklabel mit 35 Milliarden Euro bewerten, teilte die Vivendi SE mit. Der Verkauf der Beteiligung an die Akquisitionsgesellschaft (Spac) des Hedgefonds-Milliardärs William Ackman würde vor der geplanten Abspaltung und Börsennotierung eines Anteils von 60 Prozent des Labels erfolgen.

Auch Pershing Square bestätigte die Gespräche in einer separaten Mitteilung und bezifferte den potenziellen Kaufpreis für die 10-Prozent-Beteiligung auf rund 4 Milliarden Dollar. Pershing Square kündigte an, die UMG-Aktien danach an seine Aktionäre weiterzugeben. Die Special Purpose Acquisition Company (Spac) werde danach ein "börsennotiertes Unternehmen mit 1,5 Milliarden Dollar an Barmitteln bleiben, und neue Partner für einen Zusammenschluss suchen".

Vivendi teilte weiter mit, Pershing-Square-Fonds und mit ihnen verbundene Unternehmen hätten signalisiert, dass sie nach der Verteilung von Anteilen an Universal an ihre Aktionäre weitere Aktien an UMG und bzw. oder Vivendi erwerben könnten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2021 03:30 ET (07:30 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.