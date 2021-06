DJ PTA-News: NWN Nebenwerte Nachrichten AG: Medios - Aktie mit deutlich Luft nach oben - Stabiles Fundament und großes Potential

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Haar (pta007/04.06.2021/09:30) - Wie in unserem ersten Beitrag bereits im NJ 9/18 dargestellt, gelang der Gang an die Börse der heutigen Medios AG über die Crevalis Capital AG im Mantel der vormaligen MIM Mondo Igel Media AG.

In der Versorgung von Patienten mit komplexen und beratungsintensiven Erkrankungen über ein Netzwerk von Partnerapotheken sollen ab 2021 bei bereinigter EBT-Marge von zuletzt 2.2 % mehr als Euro 1 Mrd. umgesetzt werden. Mit der entsprechend bereinigten EBT-Marge von 11.2 % im Q1 2021 ist die Herstellung patientenindividueller Therapien, die mit dem Aufbau weiterer Labore und der Übernahme von Herstellbetrieben ausgebaut werden soll, um ein Vielfaches profitabler geworden. Das zeigt, welcher Hebel im Geschäftsmodell schlummert.

Für 2021 wurde im Ausblick nach der Cranach-Akquisition der Cranach Pharma GmbH ein Umsatz von Euro 1.15 bis 1.2 Mrd. in Aussicht gestellt. Das bereinigte EBT wird zwischen Euro 31 und 32 Mio. erwartet. Die Zuwachsraten würden sich somit zwischen 84 bis 92 % bzw. 158 bis 166 % bewegen. Der Vorstand geht davon aus, dass sich die coronabedingten Sondereffekte im Laufe des Jahres abschwächen werden. Dieses Potenzial scheint uns bei einem Aktienkurs am 20.05.2021 von Euro 35.05 nicht angemessen eingepreist zu sein. Die Analysten von Berenberg bzw. Warburg halten Kurse von Euro 46 bzw. 45 für angemessen.

Der ausführliche Bericht über die Medios AG mit dem Vorstandsinterview wird in der Juni-Ausgabe des Nebenwerte-Journal veröffentlicht: www.nebenwerte-journal.de. Der Abdruck ist unter Angabe der Quelle frei. Die Zahlen in Klammern geben die jeweiligen Vergleichswerte des Vorjahreszeitraums an.

Über das Nebenwerte-Journal Das Nebenwerte-Journal richtet sich an eigenständig agierende Anleger. Jeder Artikel enthält zum Schluss ein Fazit mit einer Einschätzung, die positiv, negativ oder neutral ausfällt. Das Fazit gleicht einer grundlegenden Bewertung. Das Nebenwerte-Journal verzichtet bewusst auf die typischen Charakteristika eines Tipp-Dienstes, wie zum Beispiel konkrete Kauf- oder Verkaufsempfehlungen unter Angabe von Kurszielen. Kurzfristige Tradinggeschäfte auf der Grundlage von markttechnischen Faktoren werden deswegen nicht berücksichtigt, wobei charttechnische Faktoren bei der Beurteilung der Chance einer Aktie eine Rolle spielen können.

(Ende)

Aussender: NWN Nebenwerte Nachrichten AG Adresse: Leibstraße 61, 85540 Haar Land: Deutschland Ansprechpartner: Carsten Stern Tel.: +49 89 43571171 E-Mail: carsten.stern@nebenwerte-journal.de Website: www.nebenwerte-journal.de

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1622791800633 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2021 03:30 ET (07:30 GMT)