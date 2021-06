Linz (www.anleihencheck.de) - Der massive Anstieg der Rohstoffpreise in den vergangenen Monaten sorgt für ein Rekordhoch in der Leistungsbilanz von Australien, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nicht nur der Boom am Rohstoffmarkt, sondern auch die zunehmende Kauflaune der Verbraucher würden zum Wachstum beitragen. Zwar habe die Zinssitzung der Royal Bank of Australia (RBA) am Dienstag noch keine Entscheidung gebracht, es werde aber immer schwieriger, die aktuelle Haltung beizubehalten. Die Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Inflation sei der entscheidende Einflussfaktor für die weitere Vorgehensweise der australischen Währungshüter. Es bleibe abzuwarten, wie die RBA bei ihrer nächsten Sitzung Anfang Juli die Situation interpretiere. Der Kurs bei EUR/AUD (Australischer Dollar) sollte bis dahin in seiner Seitwärtsbewegung verharren. (04.06.2021/alc/a/a) ...

