Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Blick auf den restlichen Monat sowie den weiteren Jahresverlauf wird es emissionsseitig interessant, denn das SSA-Segment wird sich wie erwartet stark vergrößern, so die Analysten der Helaba.Zur Finanzierung von NGEU werde die Europäische Union schon Ende Juni via Syndikat aktiv und in den kommenden Quartalen und Jahren entwickele sich hier ein wahrer Emissionsreigen, der hunderte Milliarden umfassen werde. Der Markt werde den gleichgewichtigen ASW-Level für EU-Papiere noch finden müssen, nachdem die Wintereuphorie in die Frühjahrskorrektur gemündet sei. Die IBOXX-ASW-Level lägen wieder näher an Frankreich als an Deutschland. Erwähnt sei an dieser Stelle die EFSF-Emission in der kommenden Woche, RFPs seien verschickt worden. ...

