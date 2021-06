Hamburg (www.anleihencheck.de) - Die Renditen der deutschen und der US-Staatsanleihen sind in den vergangenen Tagen wieder leicht gesunken, während der S&P 500-Index seitwärts tendierte und der STOXX Euro 600 etwas zulegte, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Gestützt werde dies grundsätzlich durch die PMI-Indikatoren, die zeigen würden, dass in der Eurozone auch im Dienstleistungssektor der Aufschwung beginne, während der Impfprozess weitere Fortschritte mache. Bedenke man, dass die Aktienmärkte der Eurozone und den USA weiterhin in der Nähe von Allzeithochs rangieren würden, überrasche die Vorsicht der Bond-Anleger. Sie scheinen dem Frieden noch nicht so recht zu trauen, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank. In der Tat gebe es auch noch einige Hindernisse auf dem Weg zu einer nachhaltigen Erholung der Weltwirtschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...