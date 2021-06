DGAP-News: LS INVEST AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

LS INVEST AG: Korrektur: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 15.07.2021 in Konferenzraum des Hotels Plaza, Düsseldorfer Straße 54, 47051 Duisburg, mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG



04.06.2021 / 10:15

In der Einladung zur Hauptversammlung der LS INVEST AG, welche am 2. Juni 2021 publiziert wurde,

enthielt der Punkt "5. Fragerecht des Aktionärs" eine fehlerhafte Datumsangabe. Der Fehler wird durch diese Publikation berichtigt. LS INVEST AG Duisburg (vormals IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft) ISIN DE0006131204

WKN 613120 BERICHTIGUNG DER EINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN HAUPTVERSAMMLUNG am Donnerstag, 15. Juli 2021, 10.00 Uhr (MESZ)

Berichtigter Textabschnitt: 5. Fragerecht des Aktionärs Gemäß § 1 Abs. 1, Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 und Satz 2 des COVID-19-Gesetzes i.V.m. § 131 AktG wird den Aktionären ein Fragerecht im Wege der elektronischen Kommunikation eingeräumt. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgegeben, dass Fragen vor der Versammlung im Wege elektronischer Kommunikation spätestens bis zum 13. Juli 2021, 24:00 Uhr (MESZ), ausschließlich über das Online-Portal unter der oben unter III. angegebenen Internetseite einzureichen sind. Später eingehende Fragen werden nicht berücksichtigt. Ein Recht zur Einreichung von Fragen besteht nur für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre, die den erforderlichen Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht haben. Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, wie er die Fragen beantwortet. Während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen gestellt werden. Duisburg, im Juni 2021 LS INVEST AG Der Vorstand

