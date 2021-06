Wejo Limited ("Wejo"), ein weltweit führender Anbieter von Daten aus vernetzten Fahrzeugen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der von Baird virtuell veranstalteten Global Consumer, Technology Services Conference 2021 am Mittwoch, den 9. Juni 2021 um 8.30 Uhr ET eine Präsentation hält. Richard Barlow, Gründer und CEO von Wejo, und CFO John Maxwell erörtern darin die Mission des Unternehmens, die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen mithilfe von Daten aus vernetzten Fahrzeugen zu revolutionieren.

Die Veranstaltung wird als Webcast übertragen und kann über das Investor-Relations-Portal des Unternehmens unter https://www.wejo.com/investor-relations abgerufen werden. Im Anschluss an die Präsentation wird eine Aufzeichnung des Webcasts bereitgestellt.

Über Wejo

Wejo ist der führende Anbieter von Daten aus vernetzten Fahrzeugen. Durch Transformation und Interpretation von historischen Fahrzeugdaten und Daten, die fast in Echtzeit aus Fahrzeugen gesammelt werden, revolutioniert das Unternehmen die Art und Weise, wie wir leben, arbeiten und reisen. Wejo ermöglicht intelligentere Mobilität, indem es Billionen von Datenpunkten von über 10,7 Millionen Fahrzeugen und mehr als 44,4 Milliarden Fahrten weltweit über viele Fahrzeugmarken, Fabrikate und Modelle hinweg organisiert und dann diese Datenströme in großem Maßstab standardisiert und optimiert. Wejo arbeitet mit ethischen, gleichgesinnten Unternehmen und Einzelpersonen zusammen, um aus diesen Daten Einsichten zu gewinnen, die Mehrwert für Verbraucher erschließen. Gestützt auf die umfassendsten und zuverlässigsten Daten, Informationen und Erkenntnisse ist Wejo dabei, eine intelligentere, sicherere und nachhaltigere Welt für alle zu schaffen. Wejo, gegründet 2014, beschäftigt heute über 175 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Manchester, England. Weitere Informationen finden Sie unter www.wejo.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der "Safe-Harbor"-Bestimmungen des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sollen lediglich veranschaulichenden Zwecken dienen und sind von Investoren nicht als Garantie, Zusicherung, Prognose oder definitive Tatsachenerklärung oder Wahrscheinlichkeit zu betrachten bzw. heranzuziehen. Die tatsächlichen Ergebnisse von Virtuoso Acquisition Corp. ("Virtuoso") und Wejo Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen gemäß den Gesetzen von England und Wales unter der Firmennummer 08813730 ("Wejo"), können von deren Erwartungen, Schätzungen und Prognosen abweichen. Demzufolge sollten sich die Leser nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen künftiger Ereignisse verlassen. Wörter wie "erwarten", "schätzen", "Projekt", "Budget", "Vorhersage", "voraussichtlich", "beabsichtigen", "planen", "können", "werden", "könnte", "sollte", "überzeugt sein", "Prognose", "potenziell", "weiterhin" und ähnliche Ausdrucksweisen (oder Negationen davon) sollen zukunftsgerichtete Aussagen kenntlich machen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderen insbesondere Aussagen zu den Erwartungen von Virtuoso und Wejo hinsichtlich der künftigen Leistungen und voraussichtlichen finanziellen Auswirkungen des geplanten Unternehmenszusammenschlusses, der Erfüllung oder des Verzichts auf die Abschlussbedingungen des geplanten Unternehmenszusammenschlusses sowie der Zeitplanung des Abschlusses des geplanten Unternehmenszusammenschlusses.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten behaftet, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse maßgeblich und möglichweise negativ von den ausdrücklichen oder impliziten Darstellungen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die meisten dieser Faktoren entziehen sich der Kontrolle von Virtuoso und Wejo und sind schwer vorherzusagen Zu den Faktoren, die derartige Abweichungen herbeiführen könnten, gehören unter anderen insbesondere: (i) das Eintreten von Ereignissen, Veränderungen oder sonstigen Umständen, die zur Beendigung der Vereinbarung und geplanten Fusion ("Fusionsvereinbarung") führen könnten; (ii) das Ergebnis von Gerichtsverfahren, die gegen Virtuoso, die Wejo Group Limited, ein gemäß den Gesetzen von Bermuda eingetragenes Unternehmen (das "Unternehmen") und/oder Wejo nach der Bekanntgabe der Fusionsvereinbarung und des darin vorgesehenen Unternehmenszusammenschlusses, eingeleitet werden; (iii) die Unfähigkeit, den geplanten Unternehmenszusammenschluss zum Abschluss zu bringen, einschließlich aufgrund der Unmöglichkeit, die Zustimmung der Aktionäre von Virtuoso oder bestimmte regulatorische Zustimmungen zu erlangen oder sonstige in der Fusionsvereinbarung enthaltene Abschlussbedingungen zu erfüllen; (iv) das Eintreten eines Ereignisses, einer Veränderung oder sonstiger Umstände, die zur Beendigung der Fusionsvereinbarung führen oder den Abschluss der Transaktion auf andere Weise verhindern könnten; (v) die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf das Geschäft von Wejo und/oder die Fähigkeit der Parteien, den geplanten Unternehmenszusammenschluss abzuschließen; (vi) die Unmöglichkeit, die Notierung der Aktien des Unternehmens an der Nasdaq-Börse nach dem geplanten Unternehmenszusammenschluss zu erlangen bzw. aufrechtzuerhalten; (vii) das Risiko, dass der geplante Unternehmenszusammenschluss aktuelle Pläne und den bestehenden Geschäftsbetrieb stört infolge der Ankündigung und Ausführung des geplanten Unternehmenszusammenschlusses; (viii) die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses zu erkennen, die unter anderem von Wettbewerb, der Fähigkeit von Wejo, Wachstum zu erzielen und rentabel zu verwalten und seine wichtigsten Mitarbeiter zu binden, abhängig sein können; (ix) Kosten in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss; (x) Veränderungen in anwendbaren Gesetzen oder Bestimmungen; und (xi) die Möglichkeit, dass Wejo, Virtuoso oder das Unternehmen unter negativen Auswirkungen sonstiger wirtschaftlicher, geschäftlicher und/oder wettbewerbsbezogener Faktoren zu leiden hat. Die vorstehende Liste von Faktoren ist nicht erschöpfend. Weitere Informationen über bestimmte dieser oder anderer Risikofaktoren sind in den zuletzt von Virtuoso bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten und werden auch auf Formblatt S-4 ("Formblatt S-4") aufgeführt, einschließlich der Proxy-Erklärung/des Prospekts, der in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss bei der SEC eingereicht werden soll. Alle anschließenden schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen bezüglich Virtuoso, Wejo oder des Unternehmens, der darin ausgeführten Transaktionen oder sonstiger Angelegenheiten, die Virtuoso, dem Unternehmen oder einer in ihrem Namen handelnden Person zugeschrieben werden können, fallen ausdrücklich vollumfänglich unter diese zur Vorsicht mahnenden Hinweise. Den Lesern wird ausdrücklich empfohlen, sich nicht über Gebühr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Virtuoso, Wejo und das Unternehmen übernehmen jeweils ausdrücklich keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um veränderten diesbezüglichen Erwartungen oder Änderungen in den Ereignissen, Bedingungen oder Umständen Rechnung zu tragen, die einer jeglichen Aussage zugrunde liegen, es sei denn, dies ist gesetzlich erforderlich.

Kein Angebot und keine Einholung

Diese Mitteilung ist keine Proxy-Erklärung und keine Einholung einer Stimmrechtsvollmacht, Zustimmung oder Autorisierung bezüglich jeglicher Wertpapiere oder in Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss. Sie repräsentiert auch kein Verkaufsangebot und keine Angebotseinholung für den Kauf der Wertpapiere von Virtuoso, des Unternehmens oder von Wejo. Außerdem findet auch kein Verkauf derartiger Wertpapiere in einem Staat oder Rechtsgebiet statt, in dem ein derartiges Angebot, eine derartige Angebotseinholung oder ein derartiger Verkauf vor der Registrierung oder Freistellung davon gemäß den Wertpapiergesetzen eines solchen Staates oder Rechtsgebiets ungesetzlich wäre. Ein Wertpapierangebot erfolgt ausschließlich über einen Prospekt, der die Anforderungen von Section 10 des US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung erfüllt oder davon freigestellt ist.

Wichtige Informationen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss und wo diese zu finden sind

In Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss wird vom Unternehmen voraussichtlich eine Registrierungserklärung auf Formblatt S-4 bei der SEC eingereicht. Auf Formblatt S-4 sind vorläufige und endgültige Proxy-Erklärungen enthalten, die an die Inhaber der Stammaktien von Virtuoso verteilt werden und in Zusammenhang mit einer von Virtuoso angestrebten Einholung von Stimmrechtsvollmachten für die Abstimmung der Virtuoso-Aktionäre zum geplanten Unternehmenszusammenschluss und anderen auf Formblatt S-4 dargelegten Angelegenheiten stehen, sowie ein Prospekt des Unternehmens in Verbindung mit dem Angebot der Wertpapiere, die im Zusammenhang mit dem Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses ausgegeben werden. Virtuoso, Wejo und das Unternehmen fordern Investoren, Aktionäre und andere Beteiligte dringend auf, das Formblatt S-4, sobald es vorliegt, einschließlich der Proxy-Erklärung bzw. des Prospekts, der durch Bezugnahme darin enthalten ist, sowie die anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss zu lesen, da diese Unterlagen wichtige Informationen über Wejo, Virtuoso und den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten. Diese Personen können auch den endgültigen Prospekt von Virtuoso vom 21. Januar 2021 (SEC Aktennr. 333-251781) lesen, in dem eine Beschreibung der Wertpapierbestände der Amtsinhaber und Führungskräfte von Virtuoso und ihres jeweiligen Interesses als Wertpapierinhaber am Abschluss des geplanten Unternehmenszusammenschlusses ausgeführt sind. Wenn das Formblatt S-4 eingereicht und für wirksam erklärt wurde, wird die endgültige Proxy-Erklärung/der Prospekt den zum Stichtag für die Abstimmung über den geplanten Unternehmenszusammenschluss eingetragenen Aktionären auf dem Postweg zugestellt. Aktionäre erhalten Exemplare dieser Unterlagen, sobald diese vorliegen, auch kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov oder auf Anfrage bei: Virtuoso Acquisition Corp., 180 Post Road East, Westport, CT 06880, USA, oder telefonisch unter der Rufnummer (203) 227-1978. Diese Unterlagen sind, sobald sie vorliegen, auch kostenlos auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) einsehbar.

DIE INVESTITION IN JEGLICHE HIER GENANNTE WERTPAPIERE WURDE VON DER SEC ODER EINER ANDEREN AUFSICHTSBEHÖRDE BISHER WEDER GEBILLIGT NOCH GEMISSBILLIGT. KEINE BEHÖRDE HAT SICH BISHER ZU DEN VORTEILEN DES ANGEBOTS ODER DER RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN GEÄUSSERT. JEGLICHE DARSTELLUNG DES GEGENTEILS IST STRAFBAR.

Teilnehmer der Einholung

Virtuoso, Wejo, das Unternehmen und ihre jeweiligen Vorstandsmitglieder, Führungskräfte und andere Mitglieder der Geschäftsleitung sowie Mitarbeiter können gemäß den Regeln der SEC als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von Virtuoso in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden. Investoren und Wertpapierinhaber entnehmen ausführlichere Informationen über die Namen, Verbindungen und Interessen der Vorstandsmitglieder und Führungskräfte von Virtuoso bitte dem endgültigen Prospekt von Virtuoso vom 21. Januar 2021 (SEC Aktennr. 333-251781), der am 26. Januar 2021 bei der SEC eingereicht wurde. Informationen zu den Personen, die gemäß den SEC-Regeln als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von den Aktionären von Virtuoso in Verbindung mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss betrachtet werden können, werden in der Proxy-Erklärung/dem Prospekt für den geplanten Unternehmenszusammenschluss dargelegt, sobald diese vorliegen. Informationen über das jeweilige Interesse der Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Virtuoso und Wejo, die in manchen Fällen von denen der Anteilseigner von Virtuoso und Wejo allgemein abweichen können, werden in der Proxy-Erklärung/dem Prospekt für den geplanten Unternehmenszusammenschluss dargelegt, sobald diese vorliegen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

