Roscan Gold konzentriert sich auf die fortgeschrittene Goldzonen auf seinem Kandióle-Goldprojekt. Neueste Bohrergebnisse aus bisher weniger explorierten Gegenden zeigen aber, wie groß das Potenzial ist. Denn auch die liefern hohe Grade an Gold ab.

Roscan Gold: Ressourcenschätzung im dritten Quartal

Roscan Gold (0,49 CAD | 0,33 Euro; CA77683B1076) entwickelt das Goldprojekt Kandióle in Mali. Dort hat man bereits mehrere Goldzonen fortgeschritten exploriert und ist immer wieder auf sehr hohe Goldgrade gestoßen, wie beispielsweise hier und hier. In diesen Zonen liegt auch der Fokus des Unternehmens. Bereits im dritten Quartal will man für Kandióle die mit Spannung erwartete erste Ressourcenschätzung vorlegen.

Auch sekundäre Ziele liefern hohe Goldgrade

Doch das Explorationspotenzial auf dem riesigen Grundstück ist quasi unbegrenzt. Nun hat Roscan Gold Ergebnisse von Bohrungen auf den nicht so stark im Fokus stehenden Zielem Walia, Kandióle North (KN1) and Moussala North (MO1) gemeldet. ...

