Düsseldorf (pta020/04.06.2021/10:05) - 4. Juni 2021 - Die Vantage Towers AG, ein führender Funkmastbetreiber in Europa mit rund 82.000 Standorten in zehn Ländern, wird mit Wirkung zum 21. Juni 2021 in den SDAX aufgenommen. So teilte es die Deutsche Börse gestern Abend nach ihrer quartalsweisen Überprüfung der Indexzusammensetzung mit. Damit zählt Vantage Towers zu den 160 größten börsennotierten Unternehmen, die in Deutschland gelistet sind. Die Marktkapitalisierung von Vantage Towers beläuft sich aktuell auf rund 13,7 Milliarden Euro.

Vivek Badrinath, CEO der Vantage Towers AG:

"Wir freuen uns, dass wir so kurz nach unserem erfolgreichen Börsendebüt in die DAX-Indexfamilie aufgenommen wurden. Die Aufnahme in den SDAX wird unsere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und die Attraktivität unserer Aktien noch einmal erhöhen."

Die Indexaufnahme unterstreicht die positive Entwicklung der Vantage Towers-Aktie seit ihrer Erstnotiz und der Aufnahme in den Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse am 18. März 2021. Die Aktie legte seitdem bereits um mehr als 10 % zu. Neben den hohen Berichts- und Transparenzanforderungen erfüllt die Vantage Towers AG die Indexkriterien der Deutschen Börse bezüglich der Streubesitz-Marktkapitalisierung sowie des Handelsvolumens, um bereits drei Monate nach ihrem Börsengang im SDAX notiert zu sein. Die nächste turnusmäßige Überprüfung der Mitgliedschaft in den DAX-Indizes erfolgt am 3. September 2021 und basiert dann erstmals nur auf der Streubesitz-Marktkapitalisierung.

Über Vantage Towers

Vantage Towers ist mit 82.000 Funkmaststandorten in zehn Ländern ein führender Funkmastbetreiber in Europa, der Menschen, Unternehmen und internetfähige Geräte miteinander verbindet - in Städten wie auf dem Land.

Das Unternehmen wurde 2020 gegründet und hat seinen Sitz in Düsseldorf. Seit dem 18. März 2021 ist Vantage Towers im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet.

Zum Portfolio von Vantage Towers gehören Türme, Masten, Dachstandorte, Distributed Antenna Systems (DAS) sowie Small Cells. Durch den Bau, Betrieb und die Vermietung dieser passiven Infrastruktur an Vodafone und andere Funknetzbetreiber trägt Vantage Towers maßgeblich zu einer besseren Konnektivität und nachhaltigen Digitalisierung in Europa bei.

