Berlin (ots) - Tag der Umwelt 2021 - Kreislaufwirtschaft und Ressourcenschutz weiterentwickelnDer Tag der Umwelt am morgigen Samstag steht unter dem Motto "Nein zu Wegwerf-Plastik - ja zu Mehrweg!". Dazu erklärt die umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Marie-Luise Dött:"Die Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft - vor allem die Abkehr von der Wegwerf-Gesellschaft - ist eine unserer zentralen umwelt-, aber auch wirtschaftspolitischen Aufgaben. Weniger Abfall bedeutet weniger Umweltbelastung und mehr Wertschöpfung.Wir müssen dazu Produkte entwickeln, die länger gebrauchsfähig bleiben und in der Herstellung materialsparend sind. Sie müssen an ihrem 'Lebensende' leichter recycelbar sein und aus den Abfällen müssen dann wieder neue Produkte entstehen können.Wir sind hier in den vergangenen Jahren gut vorangekommen. Gleichwohl werden wir den politischen Rahmen für Kreislaufwirtschaft künftig weiter stärken und Innovationen in diesem Bereich beschleunigen."