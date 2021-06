Berlin (ots) - Wir alle streiten. Immer wieder. Aber warum? Was macht der Streit mit uns, und wie geht unsere Gesellschaft mit ihm um?Muhterem Aras, baden-württembergische Landtagspräsidentin, sagt: "Demokratie ist Gespräch, ist der Streit um das bessere Argument. Doch statt eines Streit-Gesprächs höre ich zunehmend Stimmen, die sich gegenseitig aufstacheln, die lauter werden, die nicht an Kompromissen interessiert sind."Der Medienrechtsanwalt Christian Schertz sieht "eine verwahrloste Streitkultur, in der es nur noch um Diffamierung geht! Wir streiten nicht genug! Nur aus Streit und Auseinandersetzung ergibt sich Neues."Auch der Kabarettist Florian Schröder findet, dass "eine konstruktive Art des Streits im Sinne von Streitkultur ist immer seltener anzutreffen" ist, "weil sich alle in ihren Wagenburgen eingeschlossen haben und von da aus gezielt auf die andere Seite schießen. Wenn der Andere anderer Meinung ist, gehört er zu den Bösen. Das halte ich für eine gefährliche Entwicklung, die durch das Internet als Brandbeschleuniger massiv verstärkt und hervorgehoben wird."Florian Schröder, Muhterem Aras und Christian Schertz bei Open End mit Michel Friedman, Samstag, 5. Juni, ab 23.05 Uhr."Open End" auch im Livestream auf WELT.de und in der WELT TV-App. Mehr Informationen zur Sendung und die ganze Folge nach Ausstrahlung unter WELT.de/openendPressekontakt:Andreas ThiemannKommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4622andreas.thiemann@welt.dewww.presse.welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/4932487