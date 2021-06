Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Eine ereignisreiche Woche mit umfangreichen Aktivitäten am Primärmarkt neigt sich dem Ende zu, so die Analysten der Helaba.Die Emissionen seien allesamt gut aufgenommen worden und die IPTs hätten sich zum Teil deutlich eingeengt. Die Stimmung sei weiterhin gut, was auch am niedrigen Niveau des ITRAXX Senior Financials ablesbar sei. Zu einem Test des unteren Bereichs der seit einigen Wochen zu beobachtenden Seitwärtsrange von 55 - 65 sei es bislang aber noch nicht gekommen. Derweil hätten sich die ASW-Spreads in den letzten Tagen eingeengt, dies zeige sich vor allem bei Senior-Preferred-Anleihen. Sorgen vor einer möglichen Insolvenzwelle im Unternehmenssektor gebe es bis dato nicht, wenngleich vonseiten der EZB immer mal wieder davor gewarnt werde. ...

