Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - "Zum ersten Mal seit zehn Jahren sehen wir eher einen Aufwärts- als einen Abwärtstrend bei der Inflation. Aktuell gilt es zu handeln, auch für Investoren, die den Preisdruck nur als ein vorübergehendes Momentum sehen. Wichtiger denn je ist jetzt ein angemessenes Risikomanagement, das die Portfolios auf eine potenzielle Veränderung in der Anlagelandschaft vorbereitet", sagt Beate Meyer, Head of Wholesale, UBS Asset Management Deutschland. ...

