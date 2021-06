NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Novartis auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Franken belassen. Ein Austausch mit dem Chef der Generika-Tochter Sandoz habe unter anderem ergeben, dass der Ausbau des Portfolios an Nachahmermedikamenten entscheidend sei für die Margenziele, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Richard Saynor sehe sein Unternehmen auf gutem Weg, um selbstständiger zu werden. Zugleich bleibe man innerhalb des Novartis-Konzerns aber gut aufgehoben./mf/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2021 / 17:54 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2021 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0012005267

NOVARTIS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de