Der niederländische Versicherer NN will offenbar seine Fonds-Sparte verkaufen. Auch eine Fusion oder ein Teilverkauf kommen in Frage. In der Branche ist ein kleiner Kampf entbrannt. Neben der DWS Group bieten auch Generali und die Allianz mit. Die DWS-Aktie erreicht derweil ihr altes Rekordhoch von Februar 2020.Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS +0,86% hat Insidern zufolge ein Auge auf die Fondssparte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...