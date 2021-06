Nach dem Rekordtief von 38,28 Euro am Vortag haben sich die Papiere von Auto1 am Freitag auf 39,79 Euro erholt. Die Aktien des erst im Februar an die Börse gegangenen Online-Gebrauchtwagenhändlers steigen am 21. Juni in den MDAX auf und nehmen in dem Index mittelgroßer Werte den Platz von Siltronic ein. Damit ist ihnen eine breitere Aufmerksamkeit gewiss, und indexorientierte Fonds müssen umschichten.Bis zum Dienstag hatten sich die Papiere, die mit einem Ausgabepreis beim Börsengang von 38 Euro ...

