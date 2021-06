DJ PTA-Adhoc: Singulus Technologies Aktiengesellschaft: SINGULUS unterzeichnet Absichtserklärung zur Lieferung von Anlagen für CdTe Dünnschicht-Solarmodule

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kahl am Main (pta031/04.06.2021/12:30) - Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

SINGULUS TECHNOLOGIES unterzeichnet Absichtserklärung (Memorandum of Understanding) zur Lieferung von Produktionsanlagen für CdTe Dünnschicht-Solarmodule

Kahl am Main, den 04.06. 2021 - SINGULUS TECHNOLOGIES hat am heutigen Tag im Rahmen der Solarfachmesse SNEC in Shanghai ein richtungsweisendes Memorandum of Understanding (MoU) mit dem Konzern China National Building Materials (CNBM), Peking, unterzeichnet. Das Ziel ist die Ausweitung der bestehenden, erfolgreichen und langjährigen Zusammenarbeit auf die Entwicklung und die Lieferung von Produktionsanlagen für die CdTe (Cadmiumtellurid) -Dünnschicht-Solartechnik.

Bestandteil des MoU sind Produktionsanlagen für die wichtigsten Fertigungsschritte zur Beschichtung sowie zur thermischen Behandlung der Solarmodule. Der Kunde plant, zusätzlich zu seinen Projekten bezüglich der CIGS (Kupfer, Indium, Gallium und Selen oder Schwefel) -Technologie weitere, neue Fertigungsstandorte für die Herstellung von CdTe-Dünnschicht-Solarmodulen in unterschiedlichen Regionen Chinas aufzubauen. Das MoU deckt das gemeinsame Verständnis von CNBM und SINGULUS TECHNOLOGIES über die Zusammenarbeit zu Lieferung und Aufbau der Produktionsanlagen für die neuen Standorte in China ab. CNBM will an den Standorten einen jährlichen Ausstoß von CdTe-Solarmodulen im Gigawattbereich erreichen. SINGULUS TECHNOLOGIES arbeitet gemeinsam mit CNBM nach der Unterzeichnung des MoU an der Ausgestaltung der rechtlich bindenden Lieferverträge für die ersten zu liefernden Produktionsanlagen.

