Der Recycling-Spezialist Carbios übernimmt den gesamten Anteil vom SPI-Fonds am Kapital von Carbiolice. Damit stärken die Franzosen die Position im Bereich der Technologien für den biologischen Abbau von Polymeren. Mit der Transaktion erhält Carbios die volle Kontrolle über das Unternehmen Carbiolice.Für 17,9 Millionen Euro akquiriert Carbios den SPI-Fonds-Anteil in Höhe von rund 37,3 Prozent. Die Transaktion bewertet Carbiolice also mit rund 48 Millionen Euro. Carbios hat im Jahr 2016 das Gemeinschaftsunternehmen ...

