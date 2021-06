Versus bereichert das Fernsehen, Streaming-Dienste, Dutzende von NFL-, MLB- und NHL-Teams sowie diverse Fanprogramme mit seinem Belohnungssystem

LOS ANGELES, 4. Juni 2021 -- Versus Systems Inc. ("Versus" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: VS) (FRANKFURT: BMVB) hat heute den Abschluss seiner zuvor angekündigten Übernahme der Firma Xcite Interactive, Inc. ("Xcite") bekannt gegeben. Die Übernahme erfolgte über eine Fusion einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Versus mit und in Xcite.

Versus wird sein proprietäres Belohnungssystem in Xcites neu entwickelte XEO-Plattform einbringen, die bereits bei mehreren professionellen Sportteams und Live-Großveranstaltungen im Einsatz ist. Das auf Belohnungen basierende "Engagement"-System wird auf das Fernsehen und auf Streaming-Dienste ausgeweitet und nutzt dabei die Kontakte von Xcite zu mehr als 150 Sportteams und Marken. Die neue XEO-Plattform von Versus bietet den Fans die Möglichkeit, mit ihren Lieblingssendungen, -spielen und -veranstaltungen zu interagieren und dabei echte Preise in Apps, Streams und TV-Sendungen zu gewinnen.

Xcite arbeitet traditionell mit College- und Profiteams sowie mit Sportligen und Großveranstaltungen wie den X-Games, den Olympischen Spielen und der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft zusammen. In den meisten Fällen lizenziert die Firma ihre Spiele und "Engagement"-Funktionen wie z.B. Meinungsumfragen, Trivia-Spiele, "Social Walls" und prognostische Spiele an Content-Partner, die diese dann in ihren Apps und Webseiten verwenden. Versus wird diese Partnerkooperationen weiter ausbauen und sein Belohnungssystem und seine "Dynamic Regulatory Compliance Engine" einbringen, damit die Fans dieser Teams und Veranstaltungen echte Preise gewinnen können, welche die Partnermarken für das Publikum bereitstellen.

Die Transaktion folgt im Anschluss an einen erfolgreichen Versus-Xcite-Betatest während des Titelkampfs im Mittelgewicht zwischen Canelo Alvarez und Billy Joe Saunders, der am 8. Mai 2021 im AT&T Stadium in Dallas (Texas) ausgetragen wurde. Gemeinsam mit seinem Partner Frias Agency kooperierte Versus hier mit der Keurig Dr. Pepper-Marke Crush und belohnte über eintausend siegreiche Zuschauer mit Crush-Soda und signierten Boxhandschuhen sowie "DAZN-Codes", mit denen man den Kampf mitverfolgen konnte.

"Der Zusammenschluss von Versus und Xcite ist ein wichtiger Schritt für interaktive Medien und für das Fan-Engagement", erklärt Matthew Pierce, CEO von Versus. "Diese Übernahme ist nicht nur für Versus transformativ, sondern auch für unsere Zuschauer, Marken und Content-Partner wie Teams, Spieleentwickler, Broadcaster und Streamer jeder Größe. Durch den ‚Einbau' des Versus-Belohnungssystems in die schon jetzt beachtliche Basis von Teams und Live-Veranstaltungen der Firma Xcite, welche die XEO-Plattform als Service nutzen, können wir unser Produktangebot erheblich erweitern, was letztendlich all unseren Partnern zugute kommt. Selbst bei Tests mit unseren kombinierten Produkten konnten wir bereits für die Branche einzigartige Transaktions- und Engagement-Raten feststellen. Und wir erwarten uns, dass sich diese Ergebnisse im Laufe der Zeit nur noch weiter verbessern."

Matthew Pierce und Craig Finster, President und CFO von Versus, werden ihre Posten bei der Tochtergesellschaft beibehalten, wobei das Board of Directors von Versus auch das Board von Xcite wird.

Gemäß der finalen Übernahmevereinbarung hat Versus rund 15,2 Millionen Dollar für den Erwerb des Xcite-Stammkapitals bezahlt. Die Bezahlung erfolgte in Form von Versus-Stammaktien und Bargeld. Die verbleibenden Mitarbeiter von Xcite erhalten außerdem Optionen zum Kauf von Versus-Aktien im Rahmen eines Aktienoptionsplans im Wert von rund 2,25 Millionen Dollar. Die Gesamtvergütung unterliegt den üblichen Anpassungen nach dem Abschluss der Transaktion.

Über Xcite Interactive

Xcite Interactive ist ein Weltmarktführer, der das Online-Publikum in großem Umfang einbindet. Wir machen jede Veranstaltung unterhaltsamer und profitabler. Unsere cloudbasierte Serviceplattform bietet die modernste Technologie in den Bereichen Gamifizierung, Content-Interaktion und Informationsmanagement. Wir bringen den "Ausdruck des Publikums" auf die nächste Stufe und zeigen den Sponsoren Aktionsmöglichkeiten auf. Mit unserer Technologie unterstützen wir die NFL, NBA, NHL und MLB, die Olympischen Spiele, den World Cup, die X-Games, die Formel 1 sowie Firmenveranstaltungen rund um den Globus. Nähere Informationen finden Sie unter www.xcitelive.com.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat eine eigene Belohnungs- und Promotions-Engine entwickelt, die es Herausgebern, Entwicklern und Erzeugern von Streaming-Medien, Live-Veranstaltungen, Fernsehsendungen, Spielen, Apps und anderen Inhalten ermöglicht, innerhalb ihrer Inhalte echte Preise anzubieten. Das Publikum kann aus den angebotenen Preisen wählen und dann im Spiel oder in der Anwendung Herausforderungen absolvieren, um die Preise zu gewinnen. Die Plattform von Versus kann in Streaming-Medien, TV, Handy-, Konsolen- und PC-Spiele sowie in Handy-Apps integriert werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontaktperson für Anleger:

Cody Slach und Sophie Pearson

Gateway Investor Relations

949-574-3860

mailto:IR@versussystems.com

oder

press@versussystems.com

Versus Systems Inc.

6701 Center Drive West, Suite 480

Los Angeles, CA 90045

www.versussystems.com

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Mit Ausnahme historischer Fakten handelt es sich bei allen Aussagen in dieser Pressemeldung um zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung basieren. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "geht davon aus" oder "geht nicht davon aus", "plant", "budgetiert", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen "könnten", "würden" oder "werden"), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein.. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf angemessenen Annahmen und Schätzungen der Unternehmensführung und gelten zum Zeitpunkt, an dem sie geäußert werden.

Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen, nachdem zukunftsgerichteten Aussagen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Obwohl die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung auf Annahmen beruhen, von denen die Unternehmensführung glaubt bzw. zum gegebenen Zeitpunkt glaubte, dass sie angemessen sind, kann das Unternehmen den Aktionären nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit den zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, da es auch andere Faktoren geben kann, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen. Es gibt keine Gewissheit dafür, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die zur Erstellung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet werden, als richtig erweisen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen bzw. Aktualisierungen von freiwillig bereitgestellten, zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, es sei denn, dies ist in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58789Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58789&tr=1



