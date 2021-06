Rostock (ots) - Ab 16. Juni 2021 bietet AIDA Cruises ab Kiel Kreuzfahrten mit Landgang an. So werden zur schönsten Reisezeit im skandinavischen Mittsommer Stockholm, Göteborg und Visby angesteuert. Bereits seit 22. Mai fährt AIDAsol auf 3- und 4-tägigen Reisen in der Nord- und Ostsee, zunächst ohne Anlauf eines Hafens. Die ab dem 1. Juli ab Warnemünde stattfindenden Ahoi Touren mit AIDAsol und ab dem 10. Juli mit AIDAprima ab Kiel geplanten 7-tägigen Kreuzfahrten werden ebenfalls mit Landgang angeboten.Auf der 3-tägigen AIDAsol Kreuzfahrt steht Göteborg als Reiseziel im Mittelpunkt. Die Hafenstadt mit ihrem fast mediterranen Großstadtflair an der Westküste ist bekannt für ihre entspannte Atmosphäre und sehenswerte Attraktionen wie die Fischkirche und den Stadtteil Haga.Auf der 4-tägigen Kreuzfahrt ab Kiel wird Stockholm angesteuert. Die Hauptstadt Schwedens und größte Stadt Skandinaviens versprüht dank ihrer wasserreichen Lage einen einzigartigen Charme. Stockholm liegt am Meerbusen der Ostsee und erstreckt sich über 14 kleine Inseln, die durch 53 Brücken miteinander verbunden sind. Auch der imposante Stadtkern mit seinen historischen Bauwerken hinterlässt einen bleibenden Eindruck und nimmt Besucher mit auf eine Reise in die 700-jährige Geschichte der Stadt. Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten zählen das Vasa-Museum und das Königliche Schloss. Die Einfahrt nach Stockholm durch die wunderschöne Schärenlandschaft ist ein weiteres Highlight.Beim Landgang haben Gäste die Gewissheit, dass ihre Gesundheit immer an erster Stelle steht. Dazu hat AIDA das Ausflugsprogramm in allen Bereichen auf das neue Gesundheits- und Sicherheitskonzept sowie die geltenden Vorschriften vor Ort angepasst. Die Landgänge finden ausschließlich im Rahmen geführter AIDA Ausflüge statt, um die Einhaltung aller Hygienemaßnahmen jederzeit gewährleisten zu können.Dazu erwartet Gäste an Bord ein vielfältiges Urlaubsprogramm von kulinarischen Highlights über mitreißendes Entertainment bis zum Wellnesspaket. Die Restaurants bieten Menüs aus aller Welt sowie ausgewählte skandinavische Köstlichkeiten. Im Theatrium erleben Gäste Konzerte, Shows, Gastkünstler und Lektoren in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre. Körper und Seele finden im Spa Ruhe und Entspannung.Die Reisen mit AIDAsol finden noch bis 26. Juni ab Kiel statt. Sie können auch zu einer 7-tägigen Kreuzfahrt kombiniert werden. Vom 26. Juni bis 1. Juli 2021 folgt eine Transreise von Kiel nach Rostock-Warnemünde mit Stopps in Stockholm und Visby. Zwischen dem 1. und 18. Juli 2021 wird AIDAsol ab Rostock-Warnemünde zu 3- bis 4-tägigen Kurzreisen starten, die auch zu einer einwöchigen Kreuzfahrt kombiniert werden können. Auf diesen Reisen werden Göteborg und Visby angesteuert.Ab dem 10. Juli 2021 startet AIDAprima ab Kiel zu 7-tägigen Kreuzfahrten, die bis 23. Oktober 2021 angeboten werden.Die Ahoi-Reisen werden sowohl im PREMIUM als auch im VARIO Tarif angeboten. Auf Wunsch sind die Reisen außerdem zum AIDA PREMIUM All INCLUSIVE Tarif buchbar. Er beinhaltet zusätzlich das umfangreichste AIDA Getränkepaket und eine Social-Media-Flatrate für die gesamte Reisedauer. Die 3-tägige Reise ist in der Balkonkabine ab 549 EUR* im PREMIUM ALL Inclusive Tarif buchbar. Weitere Informationen sind auf www.aida.de/ahoi zu finden.Alle Kreuzfahrten werden in Übereinstimmung mit den umfassenden Gesundheits- und Sicherheitsprotokollen von AIDA Cruises sowie den nationalen und lokalen Gesetzen und Verordnungen zum Infektionsschutz durchgeführt. Voraussetzung für die Reise ist ein negativer Coronatest. Dieser ist im Reisepreis inkludiert.Mit dem "AIDA Versprechen" bietet AIDA Cruises mehr Flexibilität und Sicherheit bei der Urlaubsplanung. Großzügige Buchungsoptionen sind Teil des Angebotes, von der geringen Anzahlung bis hin zur kostenlosen Umbuchung. Das "AIDA Versprechen" ist im Reisepreis für Neubuchungen bis zum 30. Juni 2021 bereits enthalten und gilt für Abfahrten bis zum 31. März 2022.Information und Buchung im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter +49 (0) 381 / 20 27 07 07 oder auf www.aida.de.* AIDA PREMIUM ALL INCLUSIVE Preis pro Person bei 2er-Belegung (Balkonkabine BB), inkl. 75 Euro Frühbucher-Plus-Ermäßigung, jeweils limitiertes KontingentPressekontakt:AIDA CruisesHansjörg KunzeVice President Communication & Sustainabilitypresse@aida.deBildmaterial auf www.aida.de/presseOriginal-Content von: AIDA Cruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55827/4932903