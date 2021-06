NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Vancouver, British Columbia, Kanada - 3. Juni 2021 - Trillium Gold Mines Inc. (TSXV: TGM) (OTCQX: TGLDF) (FRA: 0702) ("Trillium Gold" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/trillium-gold-mines-inc/ ) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Red Cloud Securities Inc. (der "Lead Agent") abgeschlossen hat, um als Lead Agent und alleiniger Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Agenten (zusammen mit dem Lead Agent die "Agenten") in Zusammenhang mit einer Privatplatzierung von bis zu 4.000.000 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,00 C$ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von bis zu 4.000.000 C$ (das "Angebot") zu agieren.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Einheitsaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeweils ein ganzer Warrant, ein "Warrant"). Jeder Warrant kann zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Warrant-Aktie") zu einem Preis von 1,50 C$ jederzeit an oder vor dem Datum ausgeübt werden, das 24 Monate nach dem Abschlussdatum des Angebots liegt.

Die Vermittler haben eine Option, die bis zu 48 Stunden vor dem Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um bis zu 1.000.000 zusätzliche Einheiten zum Stückpreis zu verkaufen und so einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 1.000.000 C$ zu erzielen (die "Option der Vermittler").

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten für die Weiterentwicklung der Explorationsprojekte auf den unternehmenseigenen Grundstücken bei Red Lake sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden. Das Angebot soll am oder um den 25. Juni 2021 abgeschlossen werden und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Die Unit Shares und Warrant Shares werden eine Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Abschlussdatum haben.

Als Gegenleistung für ihre Dienste erhalten die Vermittler eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses aus dem Offering sowie Makler-Warrants in Höhe von 5,0 % der Gesamtzahl der im Rahmen des Offering verkauften Einheiten. Jeder Makler-Warrant kann innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Abschlussdatum des Angebots zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,00 C$ ausgeübt werden. Die Vermittler erhalten keine Barprovisionen oder Makler-Warrants für Käufer im Rahmen der President's List.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den Registrierungsvorschriften des U.S. Securities Act und den anwendbaren bundesstaatlichen Wertpapiervorschriften oder gemäß Ausnahmeregelungen hiervon. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Donna Yoshimatsu, VP Corporate Development and Investor Relations unter dyoshimatsu@trilliumgold.com , (416) 722-2456, oder info@trilliumgold.com , 604-688-9588.

Besuchen Sie unsere Website unter www.trilliumgold.com

Im Namen des Vorstandes,

Trillium Gold Mines Inc.

"Russell Starr"

Russell Starr

Präsident, CEO und Direktor

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

Über Trillium Gold Mines Inc.

Trillium Gold Mines Inc. ist ein wachstumsorientiertes Unternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Mineralgrundstücken im Red Lake Mining District im Norden Ontarios befasst. Das Unternehmen hat vor kurzem seinen Besitz in den Grünsteingürteln Confederation Lake und Birch-Uchi sowie in sehr aussichtsreichen Grundstücken in Larder Lake, Ontario, und den Gebieten Matagami und Chibougamou in Quebec erweitert.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58790Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58790&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89623Q1028Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA89623Q1028