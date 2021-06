Wien (www.fondscheck.de) - Philippe Lespinard wird bei der Union Bancaire Privée (UBP) Head of Alternative Fixed Income & Partnerships und Head of Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde seine Tätigkeit am 14. Juni im Londoner Büro von UBP aufnehmen und an Michaël Lok, Co-Chef des Asset Managements der UBP, berichten. In dieser neu geschaffenen Position verantworte Lespinard die Weiterentwicklung des rund 6,4 Milliarden Euro umfassenden UBP-Anlagegeschäfts in den Bereichen Emerging Market Fixed Income, Convertible Bond und Private Debt. Darüber hinaus werde er die bestehenden Investment-Partnerschaften der UBP im Long-Only-Bereich betreuen und neue Partnerschaften aufbauen. Über diese Personalie würden die Schweizer per Aussendung informieren. ...

