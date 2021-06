Bis zu 120 Prozent Plus an einem Tag und in der Spitze 3.400 Prozent im laufenden Jahr - bei AMC kennt die Euphorie scheinbar keine Grenzen. Im Sog der Aktie gewinnen andere Meme-Aktien wie Blackberry und Bed Bath & Beyond ebenfalls an Fahrt. DER AKTIONÄR verrät, welche Namen bei Wallstreetbets noch die Runde machen.Timing ist manchmal eben doch alles, zumindest bei den so genannten Meme-Aktien. Wer etwa rechtzeitig den Braten bei AMC Entertainment gerochen hat und Anfang des Jahres beim Kinoketten-Betreiber ...

