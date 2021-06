Pressemitteilung der Singulus Technologies AG:

SINGULUS TECHNOLOGIES hat am heutigen Tag im Rahmen der Solarfachmesse SNEC in Shanghai ein richtungsweisendes Memorandum of Understanding (MoU) mit dem Konzern China National Building Materials (CNBM), Peking, unterzeichnet. Das Ziel ist die Ausweitung der bestehenden, erfolgreichen und langjährigen Zusammenarbeit auf die Entwicklung und die Lieferung von Produktionsanlagen für die CdTe (Cadmiumtellurid) -Dünnschicht-Solartechnik.

Bestandteil des MoU sind Produktionsanlagen für die wichtigsten Fertigungsschritte ...

