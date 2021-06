DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 5. bis Montag, 7. Juni (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 5. Juni 2021 (vorläufige Fassung) *** - GB/G7, Abschluss Treffen der Finanzminister (seit 4.6.), London - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 6. Juni 2021 (vorläufige Fassung) *** 08:00 DE/Landtagswahl in Sachsen-Anhalt (Schließung der Wahllokale um 18:00 Uhr) M O N T A G, 7. Juni 2021 (vorläufige Fassung) *** 05:00 CN/Handelsbilanz Mai *** 08:00 DE/Auftragseingang April saisonbereinigt PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: +3,0% gg Vm *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Mai PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vj 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Juni 10:30 DE/Wissenschaftlicher Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, PK "Vorschläge für eine Reform der gesetzlichen Rentenversicherung", Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:00 DE/Grüne, Linke, FDP , Pressegespräch zum Sondervotum Untersuchungsausschuss Wirecard, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht Mai zu APP-Kaufprogramm und Bericht für April und Mai zu PEPP-Kaufprogramm *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 16:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zu Wachstum, Inflation (jeweils für Eurozone), Renditen 10-jährige Bundesanleihen, Wechselkursen, Euribor *** - DE/Pressekonferenzen der Parteien zum Ausgang der Landtagswahl in Sachsen Anhalt: FDP (10:15) SPD (12:00) AfD (13:00) CDU (13:30) Grüne (14:00) ===

