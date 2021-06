DJ US-Beschäftigtenzahl steigt im Mai verhaltener als erwartet

Von Hans Bentzien

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Beschäftigtenzahl in den USA ist im Mai außerhalb der Landwirtschaft weniger stark als erwartet gewachsen, während die Arbeitslosenquote etwas stärker als prognostiziert gesunken ist. Nach Mitteilung des Ministeriums erhöhte sich die Zahl der Stellen außerhalb der Landwirtschaft gegenüber dem Vormonat um 559.000. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Zuwachs von 671.000 prognostiziert. Für April meldete das Ministerium einen revidierten Zuwachs von 278.000 (vorläufig: 266.000) und für März ein Plus von 785.000 (770.000). In beiden Monaten kamen damit 27.000 Jobs mehr als bisher bekannt hinzu.

Die gesondert erhobene Arbeitslosenquote sank auf 5,8 (April: 6,1) Prozent. Volkswirte hatten einen Rückgang auf 5,9 Prozent prognostiziert. Für diese Statistik werden private Haushalte befragt, für die Beschäftigtenzahl hingegen Unternehmen und Behörden. Die sogenannte Erwerbsquote - der Anteil der Erwerbspersonen an der Gesamtheit der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter - sank auf 61,6 (61,7) Prozent. Die Stundenlöhne stiegen um 0,5 Prozent, Volkswirte hatten einen Zuwachs von nur 0,2 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

June 04, 2021 08:46 ET (12:46 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.