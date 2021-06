Die Aktie des chinesischen E-Autobauers BYD hat starke drei Wochen hingelegt. Knappe 40 Prozent stehen seit Mitte Mai zu Buche. Auch in dieser Woche hat sich der Wert wieder bärenstark gezeigt. Die vorherige Trading-Chance ging damit voll auf. So können Trader weiterhin profitieren.Nach dem monatelangen Höhenflug ging es seit Mitte Februar für die BYD-Aktie steil bergab. In der Spitze hat sich der Wert sogar halbiert. Seit Mitte Mai hat er aber erfolgreich die Kurve gekriegt. Knapp über dem 61,8%-Fibonacci-Retracement ...

