Nasdaq Vilnius: CEO Meets Investor Event: recordings

The video recordings of the events that took place on May 31st and June 3rd are available below. Baltic Horizon Fund |Tarmo Karotam, CEO Novaturas | Audrone Keinyte, CEO AUGA group | Kestutis Jušcius, CEO Litgrid | Rokas Masiulis, CEO Šiauliu bankas | Donatas Savickas, Deputy CEO Ignitis grupe | Darius Maikštenas, CEO NEO Finance | Aleksejus Loskutovas, CEO K2 LT | Bernardas Vilkelis, CEO DelfinGroup | Didzis Admidinš, CEO Telia Lietuva | Dan Strömberg, CEO Nasdaq Vilnius +370 5 253 1400 vilnius@nasdaq.com www.nasdaqbaltic.com For more information about Nasdaq Privacy Policy, please consult http://business.nasdaq.com/privacy-statement