Das Listing der Hype-Kryptowährung Dogecoin bei Coinbase Pro am gestrigen Donnerstag hat der Aktie des Kryptobörsen-Betreibers keine nennenswerten Impulse geliefert. Vor dem Wochenende sorgt stattdessen eine Ankündigung des Rivalen Robinhood für Nervosität. Im Aktienhandel hat der Neobroker Robinhood die traditionellen US-Broker bereits vor Jahren in die Mangel genommen, jetzt könnten die Betreiber von Krypto-Handelsplätzen dran sein. In einer aktuellen Kampagne wirbt das Unternehmen offensiv damit, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...