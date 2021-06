Der deutsche Leitindex zog am Montag im späten Handel auf ein neues Allzeithoch an.Der DAX konnte am Montag erstmalig die Marke von 15.700 Punkten bezwingen und legte in der Spitze um rund 0,4 Prozent auf 15.701,44 Zähler zu. Anleger sehen nach einem geringer als erwarteten US-Stellenaufbau im Mai eine Zinsstraffung in weitere Ferne rücken.Die Lage am US-Arbeitsmarkt hat sich im Mai deutlich verbessert - allerdings nicht so stark wie erhofft. Es entstanden 559.000 neue Jobs außerhalb ...

