Halle/MZ (ots) - Das Beben offenbart sich aber vor allem in Marx' Begründung. Denn er schreibt, die katholische Kirche sei an einem "toten Punkt" angekommen. Und er führt Klage gegen jene, die die "Mitschuld der Institution nicht wahrhaben wollen und deshalb jedem Reform- und Erneuerungsdialog im Zusammenhang mit der Missbrauchskrise ablehnend gegenüberstehen".



In einer Zeit, in der der katholischen Kirche die Gläubigen abhandenkommen und Priesteramtskandidaten kaum mehr zu finden sind, legt Marx das Dilemma offen: Die katholische Kirche kann nicht mehr zurück.



