München (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Marx' RücktrittsgesuchWas für ein Paukenschlag! Was für ein Desaster! Der Oberhirte, der Münchener Kardinal Reinhard Marx, der sich wie kein anderer im deutschen Episkopat vom Konservativen zum Reformer gewandelt hat, bietet seinem Mentor Papst Franziskus den Rücktritt als Erzbischof an.Dass er jetzt seine beispiellose Karriere hinwirft, um ein klares Zeichen gegen das unsägliche Weiter-so in der Kirche zu setzen, gebührt höchsten Respekt. Marx' Rücktrittsgesuch ist ein Fanal und zugleich Menetekel: Wenn die Kirche es weiter ablehnt, ihre Bastionen gegenüber wiederverheiratet Geschiedenen, Homosexuellen und erneuerungswilligen Christen zu schleifen, wird es für sie in Zukunft nur noch einen Ort geben, wo sie sich gemütlich einrichten kann: in der gesellschaftlichen Nische einer immer kleiner werdenden religiösen Minderheit.