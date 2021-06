Eigentlich ist Xiaomi mit seinen Smartphones ohnehin längst ein Top-Player im internationalen Vergleich. Doch nicht in allen Ländern ist der chinesische Technikhersteller gleichermaßen erfolgreich. In einer Nation hat das Unternehmen das Feld jetzt von hinten aufgerollt - und das dürfte noch nicht das Ende sein.Vor einem Jahr hatte Xiaomi laut Strategy Analytics gerade mal einen Smartphone-Marktanteil von 2,4 Prozent in Chile. Im ersten Quartal 2021 waren es 15,5 Prozent! Mit rund 500.000 verkauften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...