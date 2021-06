Straubing (ots) - Wenn Marx nun seinen Amtsverzicht bekannt gibt, ist das auch das Eingeständnis einer Niederlage. Mit dem Erzbischof von München und Freising begibt sich einer auf den Rückzug, der seine Kirche in eine moderne Zeit retten wollte und dabei kaum vom Fleck gekommen ist. So stark das Zeichen des Kardinals in Sachen Missbrauch auch ist, indem er sich eine Art Gesamtverantwortung aufbürdet, so sehr mag sein Schritt viele engagierte Christen ebenso enttäuschen. Sollte Papst Franziskus letztlich dem Gesuch aus München stattgeben, haben die Reformer in Deutschland ein prominentes Gesicht weniger.



