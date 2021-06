The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.06.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.06.2021



ISIN Name

CA36251Y1051 GT GOLD CORP.

CA38076C1023 GOLD X MINING CORP.

IT0000084027 ASTM S.P.A.

SE0006504593 COMBIGENE AB O.N.

US09739C1027 BOINGO WIRELESS DL -,01

US19516R1077 COLL.BIO. SP.ADR/1 -,01

US48214T2069 JUST EAT TAKEAW. SP.ADR

XS1405768596 CABOT FINAN. 16/23 REGS

